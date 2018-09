Calcio: Bari-Cittanovese 3-0

(ANSA) - BARI, 30 SET - Il Bari batte 3-0 la Cittanovese e conferma il primato nel girone I della Serie D inanellando la terza vittoria di fila in campionato, davanti ai 10mila spettatori del San Nicola. La gara è stata sbloccata al 31' da un calcio di rigore di Simeri, mentre nella ripresa i pugliesi hanno piegato la resistenza degli avversari con una deviazione di testa di Di Cesare al 9' e con un contropiede di Neglia al 10'.

Si conferma la crescita della qualità del gioco dei biancorossi, unita alla solidità di un reparto difensivo che ha negli esperti Cacioli e Di Cesare due insuperabili baluardi.

Con il convincente successo interno, l'undici di Cornacchini ha subito cancellato la piccola macchia dell'eliminazione in Coppa Italia, rimediata mercoledì in casa contro il Bitonto. (ANSA).