Conte a Volturara ricorda infanzia, qui imparato umiltà

(ANSA) - VOLTURARA APPULA (FG), 23 SET - "L'area è di una bellezza naturalistica spaventosa. La valle del Fortore non ha nulla da invidiare alle colline toscane. Per me Volturara è il paese dell'infanzia, il paese dove sono sempre ritornato per le festività, ricordo a Natale la sagra del maiale, che era un rito per stomaci forti ma era la ricchezza di un mondo contadino che stava scomparendo". Lo afferma, dal palco di Volturara, il premier Giuseppe Conte ricordando la sua infanzia nella sua località natale.

"Volturara mi ha dato un grande senso di umiltà, di semplicità. Da piccolo la nostra massima aspirazione era arrivare "for' a' funtana", fuori la fontana, e la nostra massima ebbrezza era la bevuta alla fontana", ricorda Conte tra gli applausi della platea.(ANSA).