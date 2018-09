Conte a Volturara riceve chiavi città, "serve rilancio area"

(ANSA) - VOLTURARA APPULA (FG), 23 SET - "Serve un rilancio del sub-Appennino Dauno, attraverso percorsi enogastronomici e attraverso una rete infrastrutturale materiale e immateriale fermo restando che valutiamo sempre investimento che, nella direzione dello sviluppo sostenibile, abbiano un senso". Lo afferma il premier Giuseppe Conte ricevendo le chiavi della città dal sindaco della sua città Natale, Volturara Appula. "Queste sono chiavi originali, con queste può aprire la porta del Comune", sottolinea il sindaco Leonardo Russo. E Volturara "onora" il ritorno del premier con una serie di doni: dal suo atto di nascita originale a un corposo volume su proverbi e espressioni dialettali della zona fino ad una maglia di calcio, dai colori che ricordano quelli del Foggia, con il nome Conte e il numero 1 stampati.

Ad accogliere il premier sul palco anche il governatore della Puglia Michele Emiliano. "Noi siamo un po' abbandonati. E lei capirà che dire che il presidente del consiglio e' nato un Puglia in provincia di Foggia è un esempio per quei tanti ragazzi che sono nati qui e che poi vanno via per cercare fortuna", sono le parole di Emiliano che cita la piaga del caporalato e sottolinea: nella sua lotta molto conterà "dalla direzione che vuol prendere il governo".