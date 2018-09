Aggressione a corteo: Emiliano, Bari antifascista si opporrà

(ANSA) - BARI, 22 SET - "La vile aggressione da parte di gruppi di fascisti a dei manifestanti, che peraltro stavano tornando a casa con bambini e passeggini, è un atto gravissimo.

Bari antifascista si opporrà a questa gente che pensa di poter occupare le strade di picchiare donne, bambini e di comportarsi in modo così vigliacco". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in relazione all'aggressione di ieri sera a Bari al corteo antirazzista 'Mai con Salvini'. Il governatore esprime poi la sua "più profonda solidarietà a tutti coloro che hanno subito l'aggressione, e alla deputata europea Eleonora Forenza che spero possa immediatamente superare la situazione anche fisica nella quale si sta trovando".(ANSA).