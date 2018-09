Tour pugliese per premier Conte

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Tour nella sua Puglia, dal 21 al 23 settembre, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier sarà a San Giovanni Rotondo in occasione delle celebrazioni dedicate a Padre Pio da Pietrelcina. Nella serata di oggi, dopo aver incontrato le autorità locali sarà intervistato in piazza dei Martiri. Domani pomeriggio visiterà il presidio di riabilitazione extraospedaliero 'Gli angeli di Padre Pio onlus' e alle 18 l'ospedale Casa sollievo della sofferenza prima di partecipare, poco prima di mezzanotte alla veglia di preghiera nel convento dei Cappuccini. Domenica alle 10 Conte parteciperà alla cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo di San Pio. Poi raggiungerà il suo paese natale, Volturara Appula, dove domenica alle 17 riceverà la cittadinanza onoraria da parte del Comune.