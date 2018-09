Bullismo:approvata legge per prevenzione

(ANSA) - BARI, 18 SET - Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. La legge ha l'obiettivo di promuovere e sostenere una serie di iniziative e di interventi multidisciplinari volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti e per un utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, in particolare nell'ambiente scolastico.

Tra le azioni previste ci sono attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità; l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psico-pedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e campagne di sensibilizzazione.