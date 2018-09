Bari, esordio vittorioso a Messina (3-0)

(ANSA) - BARI, 16 SET - Il Bari del presidente Luigi De Laurentiis, con Giovanni Cornacchini in panchina, ha iniziato il campionato di serie D con una netta vittoria in trasferta contro il quotato Messina. Le reti sono state siglate al 20' da Floriano, al 46' da Simeri, e al 78' su rigore da Pozzebon.

La squadra, seguita da circa 400 tifosi in Sicilia, ha salutato il primo successo stagionale con una foto di gruppo sulla pagina Fb ufficiale e il motto "Buona la prima". Ai pugliesi mancava il fantasista Brienza che deve scontare altre due giornate di squalifica.