Ministro Grillo, stop violenza su medici

(ANSA) - BARI, 13 SET - Quello della lotta alla violenza sugli operatori sanitari "è un tema per me particolarmente importante, tanto è vero che il mio primo atto normativo è stato quello di far approvare dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto un disegno di legge". In un video messaggio trasmesso nell'AncheCinema di Bari, il ministro della Salute Giulia Grillo ha voluto esprimere "il totale impegno del Governo rispetto a questo tema" e la propria "vicinanza a tutti gli operatori sanitari che con dedizione fanno ogni giorno il proprio lavoro, particolarmente delicato soprattutto nell'area dell'emergenza che purtroppo è quella dove si verificano maggiormente questi fenomeni". L'occasione è la "Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari", dedicata quest'anno a Paola Labriola, la psichiatra barese uccisa da un paziente il 4 settembre 2013 mentre era al lavoro nel Centro salute mentale del quartiere Libertà di Bari.