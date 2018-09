Tv: tappa Linea Verde nel Salento

(ANSA) - BARI, 12 SET - Domenica 16 settembre inizia la nuova stagione di Linea Verde. Daniela Ferolla da il benvenuto a Federico Quaranta e Peppone. Insieme saranno protagonisti di un bellissimo "viaggio" in Puglia, in Salento dove, come recita il detto popolare, lu sule, lu mare, lu ientu sono gli elementi che influenzano l'essenza di una terra ricca di storia, leggende, prodotti unici del territorio e… musica. E sarà proprio la musica salentina ad accompagnare i protagonisti del viaggio in un continuo crescendo che esploderà in una serata molto suggestiva dove ormai, da anni, migliaia di persone accorrono da tutta Europa per ballare al ritmo della Taranta.

Daniela inizia il suo viaggio da Santa Maria di Leuca; "finibus terre" chiamavano i latini quel punto esatto dove i due mari, Adriatico e Ionio si incontrano. Lei che viene contagiata dal fascino della pizzica, seguirà il suono e il ritmo di questa danza popolare passando per i luoghi legati alla sua tradizione.

In ogni luogo, Daniela, aggiungerà alla sua esperienza elementi storico- popolari che, al termine del viaggio, la renderanno una salentina doc, con sorpresa finale. Federico approderà sulla costa del Salento e mostrerà le meraviglie di questa terra attraversando, a cavallo, l'Area protetta del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Un paesaggio mozzafiato arricchito da rarissimi esempi di flora e fauna. Insieme all'amico Peppone, che ha raggiunto il Salento passando da Otranto, dopo aver provato le fatiche della vendemmia, ci racconterà la tradizione del fagiolo dall'occhio. Peppone preparerà insieme alle donne di Zollino il pane sceblasti, una ricetta della tradizione salentina.(ANSA).