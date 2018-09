Scoperti su tetti Bari 11kg marijuana

(ANSA) - BARI, 12 SET - Erano nascosti sui tetti di Bari vecchia gli 11 chili di marijuana, per un valore di 100mila euro, sequestrati dalla polizia nel corso di una operazione antidroga. Gli agenti hanno eseguito perquisizioni anche nelle palazzine popolari del quartiere San Pasquale dove hanno scoperto numerose dosi di sostanza stupefacente e il materiale per il taglio e confezionamento della droga nascosti su tetti e scantinati, insieme con 11 cartucce inesplose (calibro 12) marca 'Fiocchi' per fucili, e un rilevatore di frequenze radio utilizzato solitamente per la bonifica da apparati di intercettazione in uso alle forze dell'Ordine. Gli 11 chili di marijuana, equivalenti a 35mila dosi, secondo gli investigatori erano destinati allo spaccio nei quartieri Libertà e Murat. Nell'ambito delle operazioni è stato denunciato Antonio D'Alba, pregiudicato residente nel quartiere San Pasquale, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati anche identificati e sanzionati alcuni consumatori della droga.(ANSA).