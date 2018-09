Cyberbullismo, a Bari un manuale

(ANSA) - BARI, 11 SET - Con l'obiettivo di prevenire i rischi delle rete, quali cyberbullismo, adescamento di minori on-line, furto di identità digitale, fake news e tanti altri, il Corecom, in collaborazione con il Consiglio regionale pugliese, Polizia, Università e Ufficio scolastico, ha realizzato un opuscolo dal titolo "Comunica in sicurezza. Per un utilizzo consapevole dei new media". La pubblicazione è stata presentata oggi nel padiglione del Consiglio regionale della Puglia nella Fiera del Levante. L'opuscolo sarà distribuito ai docenti delle scuole medie inferiori e cantiniere riferimenti normativi, esempi sui rischi di internet e una sezione di consigli per i genitori.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il questore di Bari, Carmine Esposito, il dirigente del dipartimento di Polizia Postale della Puglia, Ida Tammaccaro, il presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino