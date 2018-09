Di Maio visita Fiera Levante Bari, tra tecnologia e selfie

(ANSA) - BARI, 09 SET - Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha visitato questa mattina alcuni padiglioni della Fiera del Levante di Bari accompagnato prima dal sindaco, Antonio Decaro, poi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dai presidenti della campionaria Alessandro Ambrosi e Pasquale Casillo. Nel giro nei viali della Fiera, durato circa due ore, Di Maio si è fermato con standisti e cittadini, per selfie e strette di mano. Da "non mollare" a "grande Luigi, sei forte" le frasi con cui i baresi lo hanno accompagnato nel percorso.

Il vicepremier ha prima visitato lo stand del Progetto Bari Matera 5G dove gli sono stati illustrati i recenti sviluppi del 5G realizzati nelle due città attraverso alcune dimostrazioni "live" riguardanti i principali ambiti di applicazione della nuova tecnologia, con particolare attenzione a Smart City, Public Safety e Virtual Reality. Qui ha ufficialmente "acceso" la prima antenna 5G in modalità standard del progetto realizzato da TIM, Fastweb e Huawei, sancendo in questo modo l'avvio della seconda fase nell'ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Poi ha visitato il nuovo padiglione Handmade con il presidente Emiliano, tra mosaici digitali e artigianato d'autore. Proseguendo il tour ha visitato gli stand delle forze armate, provando il simulatore di volo e salendo a bordo di un jet dell'Aeronautica militare in esposizione.

Nella piazza centrale della Fiera, il suo passaggio è stato accompagnato dai tamburelli di un gruppo di musica popolare.(ANSA).