Petruzzelli, si riparte con 'Rigoletto'

(ANSA) - BARI, 6 SET - Dopo cinque anni torna sulle scene del Teatro Petruzzelli 'Rigoletto' di Giuseppe Verdi e con l'autunno riparte la stagione operistica. Nel 2013 nel politeama barese fu proposta un'edizione dell'opera con la regia di Denis Krief e un cast giovanissimo di under 30. L'edizione di stasera è la ripresa di un allestimento della Fondazione Arena di Verona, Opera di Losanna, Opera di Marsiglia, Opera Teatro di Avignone con la direzione orchestrale affidata al direttore stabile del Petruzzelli Giampaolo Bisanti e la regia Arnaud Bernard. Per Rigoletto Verdi si ispirò a 'Le Roi s'amuse' di Victor Hugo, un dramma a 'tinte fosche' che ricorda il teatro shakesperiano con il buffone di corte che uccide per errore sua figlia sedotta dal Re. Bernard rispettando la tradizione, "nonostante oggi si preferisca - ha detto - spaziare in altre epoche", ha ricreato le atmosfere seicentesche in una scena cupa con pochi elementi che indicano i luoghi in cui si svolge l'azione. Previste repliche fino al 16 settembre.