Notte Taranta alla Burgerfest di Berlino

(ANSA) - BARI, 6 SET - La Notte della Taranta sarà protagonista della Burgerfest di Berlino, la festa dei cittadini voluta dal presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, per ringraziare i volontari che ogni giorno affrontano le sfide sociali in Germania. Lo annuncia una nota in cui si precisa che nel giardino di Schloss Bellevue l'Orchestra Popolare si esibirà sabato 8 settembre, dalle 13.30 alle 17.30. Ad accogliere i musicisti e i ballerini saranno il presidente Steinmeier e la moglie Elke Budenbender. Dopo le Olimpiadi invernali in Corea e il Gran Ballo dell'Osce a Vienna, per l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta quello di Berlino è il terzo appuntamento del tour internazionale 2018, in qualità di ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. L'Ambasciata d'Italia a Berlino, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'Enit promuoveranno le eccellenze italiane lungo Viale Italia, un boulevard tutto tricolore, allestito nella cornice del parco dello Schloss. Momento particolare della giornata sarà la videochiamata alla Stazione Spaziale internazionale ISS: il presidente parlerà con l'astronauta tedesco Alexander Gerst. "La collaborazione con Enit avviata nel 2017 consente di esportare nel mondo la cultura musicale salentina in contesti di grande partecipazione popolare", commenta il presidente della Fondazione La Notte della Taranta, Massimo Manera.(ANSA).