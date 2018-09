Forza Italia:Everest,dal 7 a 9 settembre

(ANSA) - BARI, 03 SET - Torna in Puglia Everest, il campus di Forza Italia dedicato ai giovani forzisti in programma a Giovinazzo dal 7 al 9 settembre prossimi. Sud, Europa, infrastrutture, lavoro e giovani i temi di confronto con i principali esponenti di Forza Italia, tra i quali - è emerso oggi a Bari nella conferenza stampa di presentazione - ci saranno i capigruppo parlamentari Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, oltre a coordinatori regionali, parlamentari ed amministratori locali. "Everest sarà l'occasione per presentare - ha spiegato il consigliere regionale Domenico Damascelli, tra gli organizzatori dell'evento - una nuova proposta per Fi ed il centrodestra". "Si parlerà di Sud, di Europa con il presidente Tajani, delle infrastrutture e dopo quello che è avvenuto recentemente in Liguria si avverte tutta la necessità di elaborare un manifesto per le città su questo punto così delicato".