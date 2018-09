Palagiustizia Bari: personale in sede Modugno con navetta

(ANSA) - BARI, 01 SET - Da lunedì 3 settembre un servizio navetta con mezzi della Polizia penitenziaria accompagnerà i lavoratori del Tribunale penale di Bari da piazza De Nicola all'ex sede distaccata di Modugno, dove saranno trasferiti giudici e relative cancellerie dal Palagiustizia dichiarato inagibile. Ne dà notizia il segretario nazionale del Coordinamento sindacale penitenziario, Domenico Mastrulli, spiegando che "in una circolare diramata ieri dalla segreteria del personale amministrativo del Tribunale di Bari riservata agli addetti del settore penale, si predispone un servizio navetta per l'accompagnamento dei lavoratori nella sede di Modugno". Nella circolare si comunica che a partire da lunedì 3 settembre per raggiungere Modugno, dalle ore 7.30 saranno disponibili mezzi dell'Amministrazione penitenziaria. Quale punto di raccolta del personale è stata indicata piazza Enrico De Nicola, antistante il Palazzo di Giustizia. Seguiranno due corse di rientro dalla sede di Modugno alle 14 e alle 17.30.

"Ulteriori mezzi e uomini della polizia penitenziaria che - commenta Mastrulli - verranno inevitabilmente sottratti alle già esigue risorse d'organico delle carceri pugliesi".(ANSA).