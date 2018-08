Coltivava marijuana in Salento,arrestato

(ANSA) - ARADEO (LECCE), 31 AGO - I poliziotti lo hanno visto arrivare in una campagna di Aradeo e attivare un impianto di irrigazione per innaffiare 25 piante di marijuana alte tra i 2,50 e i 2,80 metri. Per questo un 47enne del posto è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di coltivazione e produzione di piante di marijuana. Nell'ambito delle attività di controllo, i poliziotti si erano appostati in una campagna di Aradeo dove hanno visto arrivare il 47enne a bordo di un'auto dalla quale è sceso dirigendosi verso un casolare. Qui, attivando la manopola di un pozzo, ha avviato l'impianto d'irrigazione su una distesa di piante di marijuana. Quando i poliziotti sono intervenuti, l'uomo ha ammesso di produrre e coltivare marijuana.

Le piante sono state sequestrate insieme al tubo di gomma di circa 80 metri che serviva per la loro irrigazione.(ANSA).