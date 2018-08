Ilva: Camusso, Governo dica se c'è o no la vendita

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - "Il Governo deve assumersi la responsabilità di dire se la vendita di Ilva c'è o non c'è, notiamo una tendenza inaccettabile a sovraccaricare sugli altri soggetti il tema, non c'è più tempo". Lo dichiara il segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso durante una visita a Genova. "Non è che rinviando le decisioni o chiamando in causa altri il tema si risolve. Vanno chiarite le risposte in termini ambientali, di occupazione e di salari", dice. (ANSA).