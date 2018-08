Ronnie Hicks a Festival Blues di Bitonto

(ANSA) - BITONTO (BARI), 27 AGO - 'Bitonto Blues Festival': dal 31 agosto il grande blues torna a Bitonto, con tre giorni di musica in Piazza Cattedrale per la sesta edizione della kermesse curata dalla Blu & Soci, che avrà come ospite d'onore Ronnie Hicks, la guest star originaria di Chicago, che si esibirà dal vivo sabato 1 settembre. Come ogni anno il Bitonto Blues Festival dedicherà una parte della programmazione al meglio del blues nostrano. Il Festival sarà aperto venerdì 31 agosto dal progetto calabrese Eugenio Greco & New Mississipi, a seguire il rockblues della Fabio Marza Band e la frizzante armonica di Martin's Gumbo. La seconda serata, quella dedicata a Hicks e Matteo Sansonetto, sarà accompagnata dalle musiche dei Black Cadillac Blues, dedicate al celebre film "Cadillac Records", e dei ResPubblica. Nell'ultima serata spazio al duo di Enrico Penati & Roots Duo, ai Swamp Dirty Water ft. il polistrumentista Fabrizio Canale e la formazione lombarda dei Limido Bros. Al termine di ogni serata ci sarà la grande jam finale.