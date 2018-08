A Taranto il set di Six Undergroud

(ANSA) - TARANTO, 24 Ago - Dal 20 settembre al 10 ottobre Taranto diventerà il set di una importante produzione cinematografica: a quanto è stato reso noto si tratta dell'action movie di Netflix 'Six Underground', diretto da Michael Bay, le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Firenze. Michael Bay ha diretto, tra l'altro, Bad Boys II e la saga di Transformers. Il film - a quanto si è appreso - porterà sul territorio la presenza di circa 400 addetti alla produzione, che soggiorneranno per circa un mese nelle strutture locali. I giorni 28 e 29 agosto avranno luogo, a palazzo Pantaleo, i casting per la scelta delle comparse che saranno circa un centinaio. Questa vetrina mediatica mai avuta prima è stata resa possibile dalla collaborazione avviata con Apulia Film Commission.