Notte Taranta: tappa a Cutrofiano con Ifrigiyya e Kalascima

(ANSA) - BARI, 20 AGO - Il Festival itinerante de La Notte della Taranta sarà a Cutrofiano (Lecce), il 22 agosto, per la penultima tappa con gli Ifriqiyya Electrique e i Kalàscima. Alle 21.30, in piazza Cavallotti, per i concerti Altra Tela, si esibiranno gli Ifriqiyya Electrique con 'Rituale adorcista & post industriale'. La formazione franco-tunisina porterà in scena il vero rituale terapeutico adorcista, praticato dalla comunità della Banga, con le danze tchektcheka e tabla che portano alla perdita dei sensi. Alle 22.30, in piazza Municipio per i concerti Ragnatela, sarà la volta della formazione salentina Kalàscima, con una lettura della musica folk che concilia le sonorità della musica salentina con l'elettronica. Per 'La Taranta in Scena: dalla piazza alla filiale' alle 18 nella sede di una banca in via Vittorio Emanuele II: laboratorio di pizzica con i ballerini del corpo di ballo Laura Boccadamo e Fabrizio Nigro, accompagnati dal tamburellista Carlo 'Canaglia' De Pascali. (ANSA).