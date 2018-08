Finisce fuori strada con la moto,muore 20enne nel Brindisino

(ANSA) - FASANO (BRINDISI), 14 AGO - Un 20enne di Fasano, Giuseppe Vinci, è morto all'alba in un incidente stradale con la sua moto, nei pressi di Speziale, frazione di Fasano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane, alle ore 5,45, stava andando al lavoro quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto finendo fuori strada. I carabinieri stanno verificando se nell'incidente siano coinvolte automobili.(ANSA).