Coltiva marijuana nel Foggiano,arrestato

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 14 AGO - Nelle campagne di Cerignola, nascosta tra gli ulivi, i carabinieri hanno scoperto una piantagione con ottomila piantine di marijuana, di tipo afgano, e hanno arrestato il proprietario del fondo agricolo, Savino Dileo, incensurato di 66 anni, per produzione di sostanza stupefacente. Nell'ambito dei controlli contro i reati nelle campagne, i militari hanno scoperto in località 'Valle Cannella', la coltivazione servita da un sistema di irrigazione.

Nella piantagione, estesa per oltre un ettaro, c'erano ottomila piante alte in media 30 centimetri. Secondo gli investigatori, la marijuana, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro. Le piante sono state tutte estirpate e, dopo le analisi di laboratorio con cui si valuterà la concentrazione di Thc (principio attivo della Cannabis, ndr), saranno distrutte.