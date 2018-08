Braccianti morti nel Foggiano:Flai, mercoledì manifestazione

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - "Non è più tollerabile il silenzio e l'indifferenza verso chi, spesso sotto sfruttamento, muore di lavoro, sia esso italiano o straniero": per dire 'basta' alle morti sul lavoro in agricoltura, "per far sì che il contrasto allo sfruttamento e al caporalato nelle campagne possa manifestarsi con azioni concrete e sollecitare tutte le istituzioni ad assumersi la responsabilità di applicare la legge 199/2016", la Flai Cgil Puglia ha promosso, insieme a Fai e Uila e ad Arci, Libera, Terra, Consulta sull'immigrazione di Foggia e Cerignola, Casa Sankara, Intersos, Amici dei migranti ed altre associazioni, una manifestazione provinciale che si terrà a Foggia mercoledì 8 agosto 2018.

Oggi intanto una delegazione della Flai Cgil composta da Giovanni Mininni, Segretario Flai nazionale, Azmi Jarjawi, Segretario Flai Puglia, Daniele Iacovelli e Magda Jarczak della segreteria Flai Foggia, si è recata presso l'ospedale dove sono ricoverati i quattro operai agricoli rimasti gravemente feriti dopo essere stati coinvolti nell'incidente stradale nel quale sono morti quattro braccianti agricoli, tutti migranti. La delegazione ha voluto portare "vicinanza e solidarietà" ai lavoratori e ai loro familiari e amici.(ANSA).