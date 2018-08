Stadio allagato, rinviata Matera-Potenza

(ANSA) - POTENZA, 4 AGO - A causa della momentanea inagibilità dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno, causata dal nubifragio di ieri, la gara di Coppa Italia di serie C Matera-Potenza, in programma per domani pomeriggio, è stata rinviata a mercoledì 8 agosto, sempre alle ore 17.30. Lo ha comunicato la Lega Pro. Il derby lucano è valido per la prima giornata del girone L, nel quale è inserito anche il Bisceglie.