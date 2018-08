Ex caserma Rossani:'sì studio polo Arti'

(ANSA) - BARI, 4 AGO - La giunta comunale di Bari ha approvato lo studio di fattibilità che prevede la realizzazione dell'Accademia delle Belle Arti in alcuni edifici nella zona sud dell'area del grande complesso della ex Caserma Rossani, nel quartiere Carrassi. Lo rende noto un comunicato del Comune.

L'intervento per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro è interamente finanziato nell'ambito del Patto per Bari - realizzazione del Polo didattico ed artistico con l'Accademia alle Belle Arti - siglato tra la Città metropolitana e il Governo a maggio 2016. "Il progetto del nuovo Polo artistico nella ex caserma Rossani risponde a più di un obiettivo che ci eravamo prefissati - spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro -: la riqualificazione e la valorizzazione di un sito di grande valore e dalle grandi potenzialità ubicato al centro della città quale è la ex caserma Rossani, individuare una nuova sede per l'Accademia delle belle arti, limitare al minimo il consumo di altro suolo e investire sulla qualità dell'offerta didattica"