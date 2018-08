'Sereno Variabile'fa tappa a Manfredonia

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 3 AGO - Domani, sabato 4 agosto (ore 13.30 su Rai 2) fa tappa a Manfredonia - la porta del Gargano - Sereno Variabile Estate, la trasmissione tv condotta da Osvaldo Bevilacqua, alla ricerca delle località più interessanti e trendy per turisti e vacanzieri. Con il coordinamento dell'Agenzia del Turismo, Manfredonia - viene sottolineato in una nota - "verrà visitata e raccontata in maniera fresca ed innovativa, presentando le sue eccellenze a tutto tondo". Bevilacqua inizierà la sua visita sulla spiaggia dove incontrerà e intervisterà tanti turisti, poi salirà a bordo di una barca che effettua escursioni e minicrociere lungo la costa dando la possibilità di ammirare le suggestive falesie e di fare bagni nelle baie e nelle calette più nascoste. Dopo un assaggio di golosi panini gourmet con i sapori di terra e di mare, partiremo per un emozionante viaggio della memoria, ricordando Lucio Dalla, che da bambino e poi da ragazzo con la famiglia veniva a villeggiare proprio a Manfredonia. Bevilacqua intervisterà un suo conoscente e riproporrà un'intervista al cantante bolognese registrata alle isole Tremiti, altro luogo amatissimo da Lucio Dalla, molto legato alla Puglia, di cui apprezzava il mare, la gente e i sapori genuini. Entrerà poi in una gelateria dove si realizzano gelati con i sapori del Gargano e proporrà anche di assaporare l'ottimo miele prodotto nelle campagne del territorio. Dopo aver ascoltato i consigli e i suggerimenti della Guardia Costiera, saranno visitati interessanti monumenti e siti archeologici e, successivamente, si entrerà in un atelier d'arte e in un laboratorio tessile dove si confezionano originali borse artigianali. (ANSA).