A Museo Borgo Terra premio allestimento

(ANSA) - LECCE, 3 AGO - Sono Aquileia (Complesso del Battistero-Aula sud e Domus-Palazzo Episcopale) e Muro Leccese (Museo diffuso di Borgo Terra) ad aggiudicarsi il Premio 'Riccardo Francovich 2018', giunto alla sesta edizione e istituito dalla SAMI-Società degli Archeologi Medievisti Italiani, per il miglior museo-parco di archeologia medievale.

Aquileia e Muro Leccese si sono aggiudicati il premio rispettivamente con il voto 'popolare', cioè aperto a tutti (1.301 voti), e con il voto dei soci Sami. La premiazione si svolgerà il 14 settembre a Matera nell'ambito del Convegno Nazionale di Archeologia Medievale (12-15 settembre). Lo rende noto con un comunicato Giuliano Volpe, presidente della Sami - Società di Archeologi Medievisti Italiani.

Il premio viene assegnato ogni anno al museo o al parco archeologico che, a livello nazionale, rappresenti un caso di best practice di allestimento museografico, attività didattico-comunicative e qualità scientifica in grado di rappresentare adeguatamente le tematiche dell'archeologia post-classica. Il Museo di Borgo Terra, primo museo del Medioevo nell'Italia meridionale, è stato ideato dal professor Paul Arthur dell'Università del Salento e dall'architetto Salvatore Negro (allora Sindaco di Muro Leccese) e inaugurato nel 2004. La mostra permanente è ospitata nel Palazzo del Principe, e il Museo comprende anche la sistemazione del quartiere di Borgo Terra con pannelli illustrativi, alle spalle del Palazzo, che fu fondato nel '400. Negli anni passati tra i musei e i siti premiati ci sono stati altre importanti realtà del Medioevo italiano, come il museo Biddas di Sorso (2013), la Crypta Balbi (2014), il parco archeologico-Archeodromo di Poggibonsi (2015), le catacombe di Napoli e la chiesa paleocristiana di Siponto (2016), la Domus dei tappeti di pietra di Ravenna e la sezione medievale del museo Sannitico di Campobasso (2017).(ANSA).