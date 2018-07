Ilva: Martina, Di Maio cambi rotta, serietà e non propaganda

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Per come sta gestendo la questione mi pare chiaro purtroppo che il ministro Di Maio se ne freghi di Taranto, non è questione prioritaria per lui. Consiglio di cambiare rotta. La vicenda Ilva viene gestita con tavoli pensati esclusivamente ai bisogni di propaganda quotidiana del ministro e non invece con un lavoro serio su una questione decisiva come questa. Quello del ministro e' il peggior modo di servire una comunità come quella di Taranto, dei suoi lavoratori e di tutti i suoi cittadini". Così il Segretario del Pd Maurizio Martina, interpellato sulla gestione del Tavolo sull'Ilva di Taranto, commenta l'operato del ministro dello Sviluppo. (ANSA).