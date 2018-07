Pelaschier al circolo della vela Bari

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Mauro Pelaschier, al timone dello sloop del 1966 Crivizza, è al Circolo della Vela Bari per la quarta tappa del "Periplo per la salvaguardia dei mari", iniziativa della One Ocean Foundation della quale l'ex timoniere di Azzurra in America's Cup è ambasciatore. Terrà stasera una conferenza presso la sede del Circolo alle ore 19,30 - aperta a tutti - illustrando il contenuto della Charta Smeralda e la missione della Fondazione One Ocean. Ad attendere l'ex timoniere di Azzurra a Bari, autorità e relatori che aggiungeranno la propria esperienza a quella di Pelaschier, un marinaio "nato prima della plastica" come ama definirsi. In linea con i principi promossi dall'ambasciatore One Ocean, il Circolo della Vela Bari ha già avviato un percorso per diventare "Plastic Free" dimostrandosi lungimirante, sensibile al problema e attivo nel cambiare approccio allo stile di vita inquinante.