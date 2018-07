Palagiustizia: Tar rigetta ricorso Inail, sgombero è urgente

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso dell'Inail, ente proprietario del Palagiustizia di via Nazariantz, che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con cui il Comune di Bari, lo scorso 31 maggio, ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile per pericolo crollo ordinando lo sgombero entro il 31 agosto.

"Nel bilanciamento dei contrapposti interessi - scrivono i giudici amministrativi - è prevalente l'interesse alla esecuzione della gravata ordinanza alla luce dell'urgenza di provvedere e della circostanza che è già in atto l'ottemperanza da parte di tutte le amministrazioni interessate". "In ogni caso - spiega il provvedimento del Tar - l'esecuzione delle prescrizioni dovrà proseguire nel pieno concerto di tutte le amministrazioni coinvolte nel più breve tempo possibile".

L'ordinanza comunale prevede, a carico della proprietà, gli oneri relativi all'alleggerimento dei piani e al trasloco che inizierà già nei prossimi giorni e che comporterà anche il puntellamento di parte della facciata del palazzo.

Per il momento saranno spostati i fascicoli contenuti nei numerosi armadi che appesantiscono i piani superiori dell'immobile. I faldoni saranno portati fuori attraverso le finestre e posizionati nel piano interrato, dove hanno sede parcheggio e archivio, in attesa di conoscere il luogo dove dovranno essere trasferiti.(ANSA).