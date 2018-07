Incidenti stradali, due morti in Puglia

(ANSA) - BARI, 23 LUG - E' di due morti e un ferito grave il bilancio degli incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore in provincia di Bari e sulla autostrada A16, tra Cerignola e Candela. La scorsa notte, sulla strada Turi-Putignano, nei pressi delle cantine Coppi, il conducente ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata finendo contro un muretto a secco. L'uomo, di cui non è stata diffusa l'identità, è rimasto incastrato tra le lamiere e per lui non c'è stato nulla da fare.

Illeso invece il passeggero. All'alba, sull'autostrada A16, all'altezza del km 158, in direzione Napoli, Ada Maria Carmela Rossetti, di 76 anni, di Sava (Taranto), è morta nell'impatto contro il guard rail della Volkswagen Polo guidata da un uomo di 53 anni che è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sulle cause di entrambi gli incidenti sono in corso accertamenti.