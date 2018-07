Auto fuori strada, muore 20enne

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 22 LUG - Incidente stradale mortale all'alba di oggi in Salento, sulla provinciale 297 che collega Melendugno alla marina di Torre dell'Orso, dove è morto il 20enne Mattia Toscano, di Melendugno. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver finito il turno di lavoro presso un pub e aver trascorso qualche ora con gli amici. Per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andato a sbattere prima contro un palo della segnaletica stradale, poi contro un albero di ulivo. Il giovane è morto sul colpo. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.

A dare l'allarme gli amici che lo seguivano a distanza in auto. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale. Proprio la notte scorsa gli agenti impegnati in un servizio contro le stragi del sabato sera tra Lecce e Gallipoli hanno compiuto 131 controlli sequestrando nella zona della Baia Verde a Gallipoli 10 patenti a giovanissimi risultati positivi all'alcol. Cinque di questi avevano assunto anche cocaina e anfetamine.