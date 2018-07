Tour della Salute oggi a Monopoli

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 21 LUG - Il 'Tour della Salute', l'evento itinerante dedicato a malattie croniche e cardiovascolari, problemi di udito e disturbi del sonno, che gode del patrocinio del ministero della Salute e che porta i medici nelle piazze di 13 città italiane, oggi approda a Monopoli (Bari). Appuntamento a partire dalle 18, in piazza Vittorio Emanuele, dove con i dibattiti, ospitati sul palco mobile, con medici e referenti scientifici della Società Italiana Diabetologia (Sid) e della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), che affronteranno i temi: 'Chi è a rischio di diabete tipo 2? Cosa è il prediabete? Cosa fare per non progredire verso il diabete conclamato?'. Il programma, nel Villaggio della salute appositamente allestito, prevede inoltre attività motorie a cura di SSD Accademia Sport Kendro, con il tecnico Elena Cuccovillo e poi Yoga della risata e screening gratuiti. Tutto a ingresso libero. Il Tour è partito da Pescara lo scorso 26 maggio. Dopo Monopoli, Genova (28/7) e Torino (29/7).Partner del Tour della Salute è la ASC attività sportive confederate con il progetto "Sosia Sport e Opportunità Sociali per l'Invecchiamento Attivo". Il progetto si inserisce nella ormai consolidata esperienza dell' Ente con la popolazione anziana e la sua realizzazione si intreccerà con quella del progetto ammiraglio Sport e Movimento.

Il progetto Sosia ha come punto nodale la promozione di un nuovo concetto di salute tra gli anziani, in base al quale il benessere non è soltanto assenza di malattia, ma diventa ricerca attiva di una condizione psico-fisica caratterizzata da vitalità e soddisfazione, a prescindere dall'età. (ANSA).