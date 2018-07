In carcere Turi busto di Sandro Pertini

(ANSA) - BARI, 20 LUG - A quarant'anni dalla elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica, la Puglia gli rende omaggio dedicandogli un busto. La scultura, realizzata dall'artista di Putignano Antonella Dibello, sarà posizionata accanto a quella di Antonio Gramsci all'interno del carcere di Turi, dove entrambi furono reclusi in quanto antifascisti.

Il busto sarà scoperto il 2 ottobre alle 10 e nella stessa giornata sono in programma una serie di altre iniziative. Nel pomeriggio alle 16 sarà inaugurata a Bari, nel Museo Civico, una mostra dal titolo "Sandro Pertini e la Bandiera italiana", seguiranno alle 17.30 nel palazzo della Città Metropolitana la proiezione del docufilm "Mi mancherai" e poi la lectio magistralis del professor Maurizio degl'Innocenti, presidente dell'Istituto di Studi Storici Filippo Turati di Firenze, sul tema "Sandro Pertini, combattente per la libertà".