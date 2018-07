Ilva: Emiliano, Anac ci ha dato ragione. Di Maio scelga bene

(ANSA) - BARI, 20 LUG - "L'Anac ha segnalato gravissime irregolarità e illegittimità nell'aggiudicazione della gara e ha sostanzialmente detto che il ricorso della Regione Puglia aveva un fondamento". Lo ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano, con riferimento alla vicenda Ilva e ai rilievi dell'Anac sulla gara per la cessione dello stabilimento.

"Mi auguro - ha continuato Emiliano - che il ministro Di Maio, che evidentemente ha fiducia nella Regione Puglia a differenza del suo predecessore, prenda la decisione giusta per tutelare innanzitutto la salute dei miei concittadini è più anche le esigenze produttive del Paese che ovviamente vanno tenute in grande attenzione". "Il contatto con il ministro è quotidiano.

Chi mi ha mandato la lettera dell'Anac è Di Maio - ha aggiunto - È cambiato il mondo da questo punto di vista". "Tenere un presidente di Regione informato delle evoluzioni dei dossier più rilevanti che lo riguardano - ha concluso - è un dovere di ogni ministro, solo che in precedenza questo dovere veniva completamente omesso".(SEGUE).