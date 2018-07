Castel del Monte,serata per eclissi luna

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Il Polo Museale della Puglia organizza a Castel del Monte la "Serata Internazionale dell'eclissi di Luna" venerdì 27 luglio in occasione della più lunga eclissi del secolo (la fase totale durerà circa 103 minuti) e una grande opposizione di Marte che, data la distanza ravvicinata, sarà molto luminoso nel cielo. Per l'occasione - riferisce una nota - sulla spianata del castello, grazie alla collaborazione con la Società astronomica pugliese e il Virtual telescope, sarà allestito un osservatorio astronomico con telescopi e binocoli a disposizione del pubblico che potrà seguire le fasi dell'eclissi.

Sarà, inoltre, allestita una postazione multimediale per la diretta video del fenomeno e, all'interno, con la collaborazione dell'ESO - European Southern Observatory saranno posizionati alcuni pannelli con immagini astronomiche riprese dai suoi Osservatori in Cile, i più grandi del mondo.

Grazie al patrocinio dell'ESA - Agenzia Spaziale Europea e dell'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'ASI - Agenzia Spaziale Italiana, all'interno di Castel del Monte, a partire dalle 18.30, interverranno Patrizia Caraveo, astrofisico dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano e Premio Presidente della Repubblica 2009 per meriti scientifici e Giacinto Gianfiglio, responsabile dei sistemi ingegneristici della missione Exomars. "Guardando Marte e ricordando la Luna" e "The ESA ExoMars Program: an overview of the two missions to Mars" sono rispettivamente i titoli dei loro interventi.

L'iniziativa, patrocinata anche da Unione Astrofili Italiani, Regione Puglia, Comune di Andria, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Politecnico di Bari, Seminario di Storia della Scienza di Bari, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, NovaApulia e Agorasophia, rientra nell'ambito delle aperture straordinarie serali previste dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali: Castel del Monte, infatti, sarà aperto al pubblico dalle ore 20 alle ore 23.