Decaro,Borsellino è in chi dice no mafia

(ANSA) - BARI, 19 LUG - La voce di Paolo Borsellino possiamo ascoltarla "nelle parole di tanti magistrati, di agenti delle forze dell'Ordine e di tanti cittadini onesti che, anche a causa di quella tragica stagione di morte, hanno deciso di dire no alla criminalità organizzata assumendo un atteggiamento di dignità e di coraggio, scegliendo di tenere la schiena dritta".

Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo a Bari alla cerimonia per il 26/mo anniversario della strage di via D'Amelio, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Giuseppe Longo, il prefetto di Bari, Marilisa Magno, e il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Antonio Nunziante. Il sindaco ha deposto una corona d'alloro in viale Falcone e Borsellino. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati anche gli agenti della scorta morti nell'attentato: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.