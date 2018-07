Ilva: Di Maio,analisi controproposta Am

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Su Ilva "questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano occupazionale e il piano di attuazione del piano ambientale per questo ha richiesto a ArcelorMittal una controproposta migliorativa che è in fase di analisi in queste ore e di confronto tra i commissari e l'ArcelorMittal". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio alla Camera nell'informativa urgente sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico.