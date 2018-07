A Bari laboratorio di scrittura di rap

(ANSA) - BARI, 17 LUG - Il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'assessora alle Politiche giovanili Paola Romano hanno partecipato oggi all'inaugurazione di RapLab, il laboratorio di scrittura creativa, composizione e pratica del rap rivolto a giovani appassionati di questo genere musicale a cura di ADAS - Accademia Delle Arti di Strada, start up di innovazione sociale del collettivo musicale Bari Jungle Brothers.

Le lezioni, che si svolgono a Spazio 13, laboratorio urbano avviato l'anno scorso presso la ex Scuola Melo, dove il noto gruppo barese ha avviato uno studio di registrazione, sono cominciate con 15 ragazzini.

Il progetto - informa una nota del Comune - "mira ad incoraggiare i ragazzi a comunicare e interagire tra loro anche attraverso la ricerca di forme espressive differenti, come il rap". La formazione, che andrà avanti fino al 31 luglio, sarà condotta da professionisti "che guideranno la creatività dei ragazzi su temi come la rappresentazione della propria terra e dei propri contesti di vita, la cittadinanza attiva, le aspirazioni lavorative, i diritti umani, i rapporti interculturali".

"Questa è un'altra libertà - spiega Antonio Decaro - in un quartiere che sicuramente ha tanti problemi ma che è capace di offrire opportunità differenti ai suoi figli. Grazie all'impegno e all'amore per la città dei componenti del gruppo Bari Jungle Brothers, oggi cominciamo questo percorso, che può sembrare una piccola cosa ma che rappresenta un tassello della nostra idea di futuro per questa città. Ancora più significativo è il luogo dove queste lezioni si tengono, la ex scuola Melo, un luogo abbandonato che è stato recuperato da tredici associazioni che lo hanno restituito alla città".(ANSA).