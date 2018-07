Ilva: fuoriuscita gas cokeria, no feriti

(ANSA) - TARANTO, 16 LUG - Una fuoriuscita di gas si è verificata questa mattina durante la fase di messa in sicurezza di una tubazione nell'ambito di interventi di manutenzione nell'Area Cokeria dello stabilimento Ilva di Taranto. Lo rende noto l'azienda precisando che "è scattato subito il piano di emergenza e con l'ausilio dei Vigili del fuoco aziendali la zona interessata è stata delimitata ed evacuata. La tubazione del gas è stata messa in sicurezza e l'emergenza è terminata. Nessun dipendente è stato interessato dall'evento". L'area era appena entrata in una fase di manutenzione dalla durata di 48 ore e "l'evento avvenuto - conclude l'Ilva in amministrazione straordinaria - non dovrebbe causare un ulteriore prolungamento di tali interventi".