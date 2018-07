Calcio: Bari; primo contatto Giancaspro-Napoli

(ANSA) - BARI, 16 LUG - Prosegue con ritmi febbrili la trattativa per la ricapitalizzazione del Bari calcio e per l'iscrizione al prossimo campionato: stamattina c'è già stato un contatto tra il presidente Cosmo Giancaspro e l'imprenditore barese Ferdinando Napoli, che con Edilportale fa parte della cordata guidata da Andrea Radrizzani per sottoscrivere le azioni inoptate dagli attuali soci del club (con una percentuale del 68% circa).

Fonti vicine alla trattativa spiegano che Giancaspro è stato "molto collaborativo" con i nuovi potenziali investitori mentre per i passaggi finanziari si attendono i tempi dei bonifici per la somma di 3 milioni di euro (una parte dovrebbe avvenire attraverso un istituto di redito inglese). (ANSA).