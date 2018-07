A Melfi il 'Radionorba Battiti live'

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - Domenica prossima, 22 luglio, il Radionorba Battiti live, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, farà tappa a Melfi (Potenza): sul palco di piazza Craxi, dalle ore 21 - è annunciato in un comunicato - saliranno, tra gli altri, Irama, Benji e Fede, Luca Carboni, Annalisa, Baby K, Einar, Jake La Furia, Alessio Bernabei.

Battiti "va in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv ed in differita su Italia 1 oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. La regia televisiva è firmata da Giovanni Caccamo".