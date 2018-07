Calcio:poche ore per salvataggio Bari

(ANSA) - BARI, 15 LUG - Mancano poche ore al momento della verità nella crisi del Bari calcio, che potrebbe essere messo in sicurezza dall'ingresso di un nuovo socio già impegnato nella gestione di un club della Championship inglese: si tratta dell'imprenditore lombardo Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, da giorni protagonista di un interessamento crescente favorito dal dialogo serrato con l'amministrazione comunale alimentato anche da un gruppo industriale barese. Entro domani alle 18 deve essere completata la ricapitalizzazione del club per tre mln, indispensabili per il completamento delle pratiche di iscrizione al campionato di serie B (la Covisoc al momento ha riscontrato il mancato rispetto del regolamento per accedere al torneo cadetto). Intanto dal fronte giudiziario trapelano indiscrezioni: secondo La Gazzetta del Mezzogiorno la procura di Bari indaga per bancarotta fraudolenta della Fc Bari, dopo che il pm ha presentato una istanza di fallimento nei confronti della società (notizia pubblicata da Repubblica). Dopo i primi incontri-contatti tra

Decaro e Radrizzani, sarebbe emersa la solidità della

prospettiva legata a questa partnership (a cui parteciperebbe

anche un socio barese), soprattutto perché qui si potrebbe

proseguire sulla rotta tracciata nella gestione del Leeds, club

della serie B inglese, nel quale l'imprenditore di Rho ha

consolidato il percorso con passi decisi tra cui l'acquisto

dello stadio, una calendarizzazione di investimenti e un

progetto di valorizzazione del vivaio e dei giovani. Questa

approccio, a quanto si apprende, avrebbe molto colpito i

mediatori in campo anche perchè Radrizzani si sarebbe candidato

ad essere "custode della tradizione sportiva del Bari".

Se domani mattina la situazione non si dovesse sbloccare -

tra le incombenze da risolvere in fretta c'è in primis il

versamento dei tre milioni di euro, poi la presentazione del

ricorso alla Covisoc e la risoluzione della querelle legata alla

fideiussione per l'iscrizione - il sindaco Decaro ha intenzione

di convocare la proprietà del club, nella persona del presidente

Cosmo Giancaspro, al fine di creare le condizioni per sbloccare

ogni possibile impasse.