Bari,striscione a cimitero per Matarrese

(ANSA) - BARI, 14 LUG - "Tu sì che sei un presidente… In A, B o C ma sempre a testa alta": i tifosi del Bari hanno esposto uno striscione nel cimitero di Bari davanti alla cappella della famiglia Matarrese per ricordare l'impegno per la squadra del presidente Vincenzo Matarrese, scomparso nel giugno 2016. Il vecchio patron è così ricordato con affetto consolatorio rispetto alle ultime tragiche vicissitudini del club, la cui iscrizione al prossimo campionato di serie B è in forte dubbio.

Il telo, come confermato dalla famiglia Matarrese, è stato già rimosso.