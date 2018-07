Palagiustizia Bari,Fico: deputati liberi

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "In base alla Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Questa Aula è sempre libera e indipendente nella espressione delle opinioni senza temere alcunchè dal punto di vista penale". Lo ha detto, tra gli applausi delle opposizioni, nell'Aula della Camera il presidente Roberto Fico, ribadendo che "l'aula è stata sospesa per i tumulti" ed "il Governo qui non è ospite".