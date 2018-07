Calcio: Bari, 3mln per salvare il club

(ANSA)- BARI, 12 LUG -Sono necessari 3mln di euro - entro lunedì prossimo -per il salvataggio del Bari, cioè per completare la ricapitalizzazione disposta dall'assemblea straordinaria del 15 giugno scorso, e per l'iscrizione al prossimo campionato di serie B. Il cda, riunito dal 9 luglio e sino alla scorsa notte,ha deliberato la procedura per la sottoscrizione del 70% delle quote inoptate dai soci Cosmo Giancaspro,con Kreare Impresa, e Gianluca Paparesta.Dopo una riunione del cda più volte interrotta e dai risvolti drammatici,il socio di maggioranza Giancaspro ha acquisito il 30% delle quote del club grazie alle risorse usate per pagare gli stipendi di marzo aprile e maggio dei calciatori (futuro aumento di capitale) mentre Paparesta ha sottoscritto lo 0,63%. Nelle prime ore della mattina il club ha diffuso una nota con le modalità di sottoscrizione entro lunedì 16 alle 18,ma poco dopo l'ufficio stampa ha inviato una comunicazione di errata corrige in attesa di pubblicare sul sito del club la stesura definitiva della delibera del cda.