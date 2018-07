Incendio in canneto oasi Torre Guaceto

(ANSA) - BARI, 11 LUG - Un incendio di probabili origini dolose è divampato in un canneto che si trova all'interno dell'oasi marina protetta di Torre Guaceto (Brindisi). Il rogo è stato domato e sono stati scongiurati danni all'ecosistema. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme erano partite da alcuni contenitori e bottiglie in plastica. Il canneto danneggiato si trova a monte della strada statale che attraversa la riserva. Indagini sono in corso per individuare eventuali responsabili..