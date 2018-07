Ilva: Calenda, gioco delle parti tra Emiliano e Di Maio

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Emiliano d'accordo con Di Maio offre al suo 'nuovo' leader scuse per non decidere su Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti.

Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini". E' quanto scrive l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda su Twitter. (ANSA).