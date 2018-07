Papa:incontro Bari segno unità cristiani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 LUG - "Ieri, a Bari, con i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente e i loro rappresentanti abbiamo vissuto una speciale giornata di preghiera e riflessione per la pace in quella regione. Rendo grazie a Dio per questo incontro, che è stato un segno eloquente di unità dei cristiani, e ha visto la partecipazione entusiasta del popolo di Dio". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "Ringrazio ancora - ha aggiunto - i Fratelli Capi di Chiese e quanti li hanno rappresentati. Sono rimasto davvero edificato dal loro atteggiamento e dalle loro testimonianze. Ringrazio l'Arcivescovo di Bari, fratello umile e servitore, i collaboratori e tutti i fedeli che ci hanno accompagnato e sostenuto con la preghiera e la gioiosa presenza".